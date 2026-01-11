Noche de Almodóvar y tapas en Buenos Aires

En enero, Varda Club vuelve con una edición dedicada a una película que marcó una época y sigue vibrando hoy.

Mujeres al borde de un ataque de nervios es humor, melodrama, deseo y exceso: una comedia que puso en el centro a mujeres complejas, intensas y libres.

Proyección + vino + tapeo español

Como parte de la experiencia, quienes participen de esta edición están invitad@s a una visita guiada BONUS a la muestra Marcos López. Fotografías 1975–2025, el sábado 17 de enero.

Una propuesta para mirar cine con otros ojos y empezar el año compartiendo una experiencia cultural completa.