“Tertulias Líricas” en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575) será escenario para disfrutar de la música clásica con sus Tertulias Líricas al estilo café concert. Todos los martes de enero a las 19 este ciclo acercará la música vocal en un formato íntimo y cercano. El 13 se presentará Viaggio, el 20 será el turno de Raíces y alas, y finalmente, el 27 se ofrecerá Tiempos de canciones.

Todos serán encuentros que ponen en primer plano el cruce entre música y relato a través de la palabra cantada. Además, los viernes 16, 23 y 30 a las 19 h estará Historias de tango, un ciclo en formato escénico con música en vivo (piano, violín y bandoneón), canto y danza, en una puesta escenográfica sobria donde el protagonismo estará en la interpretación.

