Convocan a no usar Mercado Libre, por las tasas de interés usurarias

Bajo el lema “El ajuste de Milei es una pistola en la cabeza de nuestro pueblo”, el movimiento social y político Libres del Sur propuso la medida tras criticar con dureza las políticas económicas del Gobierno nacional y apuntó contra la desregulación de los límites a las tasas de interés en tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Aseguran que se aplican cobros de “hasta un 1300%”.

El movimiento social y político Libres del Sur convocó a un boicot contra Mercado Libre, la plataforma de Marcos Galperín. La fecha que seleccionaron es el próximo 17 de agosto y la medida propone no utilizar todos los servicios de la compañía, como la plataforma de compra y venta de productos, Mercado Pago ni Mercado Crédito durante 24 horas.

La convocatoria dice lo siguiente:

Este lunes 17 de agosto, día en que se conmemora la muerte del General don José de San Martín, convocamos al Primer Boicot contra Mercado Usura. NO usar MercadoLibre, MercadoPago ni MercadoCrédito durante 24 horas.

Milei nos somete a un ajuste terrible. Habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar las tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 1300%.

Desde que Milei asumió, se achicó el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Sin contar los más de 300.000 despidos que hubo en todo el país.

Los servicios públicos (luz, gas, telecomunicaciones, agua) aumentaron muchísimo más que la inflación. Eliminó la Ley de Alquileres y las subas duplicaron la inflación, encima cada tres meses. Esos son los motivos del endeudamiento familiar de millones de compatriotas.

Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron encadenando con intereses usureros a los que menos tienen.

No es “algo entre privados”, como dicen Milei y Caputo.

Es un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen.

Basta de robarle al pueblo.

Los superricos (Elon Musk, Peter Thiel, Joe Lewis, Marcos Galperín) vienen por nuestra patria, para chuparle la sangre a nuestro pueblo.

Este lunes 17 de agosto. Primer Boicot contra Mercado Usura.

Llamamos a NO usar MercadoPago, MercadoLibre y MercadoCrédito durante 24 horas.

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