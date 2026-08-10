El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de lunes a viernes con sus stands móviles presentes en clubes y espacios cerrados de distintas comunas.

Las oficinas funcionarán de 9 a 14 horas, el martes 11 en la sede de New Old Boys (Club Viejos Muchachos de Newell’s), en la calle Ávalos 1036, en Parque Chas. Los servicios se trasladarán el miércoles 12 al Barrio 20 (Manuela Gandarillas y Corvalán) y el jueves 13 en el Barrio Inta (Los Robles y del Palo Santo), en ambos casos en Villa Lugano, y el viernes 14 se ubicarán en el Barrio Fraga (Guevara y Pasaje Santa Rosa, en la Manzana 3/Casa 34 – local “El Chino”), en Chacarita.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE y sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí. Además, el programa sumó la aplicación de vacunas del Calendario Nacional para niños de 5 y 11 años.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de se realizará el miércoles con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves y viernes. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El viernes también se ofrecerán espectáculos culturales para disfrutar en familia en Chacarita, mientras que el martes estará presente en Parque Chas el servicio de restauración de objetos textiles y libros Repara Móvil. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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