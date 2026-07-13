Más Servicios en Tu Barrio, en Parque Avellaneda, Villa Devoto y Villa Lugano

El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de lunes a viernes, con un doble operativo el lunes y el miércoles, y sus stands móviles presentes en clubes y espacios cerrados de distintas comunas.

Las oficinas funcionarán de 9 a 14 horas, el lunes 13, en paralelo en el Centro Cildáñez Comunitario (Echeandía 4420), en Parque Avellaneda, y en el salón de usos múltiples Sum Samoré (Dellepiane Sur 4670), en Villa Lugano. Los servicios se trasladarán el martes 14 al Club Unión Devoto Social Allende (Melincué 4656), en Villa Devoto, y el miércoles 15, a una doble locación: el barrio Rodrigo Bueno (Yma Sumac 1070, Mz 3), en Puerto Madero, y la Sede Comunal 1 (Humberto 1° 250), en San Telmo. El jueves 16, se ubicarán en el Club Social Colón (Zañartú 817), en Parque Chacabuco, y el viernes 17 en Club Social y Deportivo Bohemios (Necochea 948), en La Boca.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE y sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí. Además, el programa sumó la aplicación de vacunas del Calendario Nacional para niños de 5 y 11 años.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de se realizará los martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá los martes, jueves y viernes. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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