Choque y vuelco en la avenida General Paz, a la altura de Lope de Vega

Un grave siniestro vial ocurrido este domingo alrededor de las 8.00 en la avenida General Paz, mano al Riachuelo y a la altura de la avenida Lope de Vega, en el barrio porteño de Villa Devoto, dejó como saldo un vehículo volcado y a su conductor trasladado de urgencia con fuertes golpes y politraumatismos.

El incidente se produjo en una mañana absolutamente gris, donde las condiciones de la calzada no justificaban la pérdida de control debido a que el asfalto se encontraba normal y no presentaba un estado resbaladizo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la colisión involucró a una camioneta Renault Kangoo, que terminó volcada sobre la traza tras perder el control, y a un automóvil Ford Fiesta que quedó detenido unos metros más adelante con una abolladura en su parte delantera derecha, habiendo salido este último con la menor parte en el siniestro.

El conductor de la camioneta, quien viajaba solo al momento del impacto, fue derivado de inmediato a un centro de salud para ser evaluado por los médicos. El personal sanitario del hospital público será el encargado de dictaminar el cuadro de situación definitivo del paciente y de efectuar los exámenes correspondientes, entre ellos, por supuesto, el test de alcoholemia y el narcotest. Por su parte, la persona que manejaba el automóvil permaneció en el interior del habitáculo, sin lesiones.

Debido a que en ese punto específico de la avenida General Paz no se encuentran dispuestas cámaras de seguridad, las autoridades policiales dependen de las imágenes de los dispositivos tecnológicos ubicados unos metros hacia adelante y hacia atrás, así como de los peritajes científicos, para determinar cuál de los dos rodados perdió el control y esclarecer las responsabilidades del choque.

El operativo de seguridad y las tareas burocráticas y protocolares mantienen inutilizados dos carriles de la calzada, lo que genera complicaciones e inminentes demoras en el tránsito en una jornada que ya acumula quince choques en el transcurso de la mañana.

Relacionado