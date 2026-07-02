“A nadie le gusta estar en situación de calle” La Bocina 2 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/situacion-de-calle-mariana-gonzalez.mp3 POPURRÍ XL – 02/07/26 Relacionado Post navigation Previous: Proyecto para agilizar los trámites de adopciónNext: Se estrena “Los Lagos”, de Diego Gachassin, en el Gaumont NOTAS RELACIONADAS Proyecto para agilizar los trámites de adopción La Bocina 2 de julio de 2026 Datos oficiales desmienten la opinión de Clara Muzzio sobre la ESI La Bocina 2 de julio de 2026 Recomendaciones para soportar la ola de frío La Bocina 2 de julio de 2026