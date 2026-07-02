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Para protegerse del frío
- Vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.
- Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y ventilarlos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir bebidas calientes y mantenerse bien hidratado.
- Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables ante este tipo de eventos meteorológicos.
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