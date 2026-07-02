Feria Voces del Sur en Caballito, Barracas, San Cristóbal y Balvanera

El Ministerio de Espacio Público porteño invita a participar de la Feria Voces del Sur, en Caballito, Barracas, San Cristobal y Balvanera Una oportunidad para incrementar el desarrollo comercial del barrio y visibilizar los emprendimientos de los vecinos. Se suspende en caso de lluvia.

La feria se realiza este sábado en Av. Rivadavia 4950, Parque Rivadavia, de 11 a 19 h, Caballito; en Caboto y 20 septiembre, Plaza Islas Malvinas, de 11 a 19 h, Barracas; y en La Rioja 1200, Plaza Martin Fierro, de 11 a 19 h, San Cristóbal; y el domingo en Av. Rivadavia 4950, Parque Rivadavia, de 11 a 19 h; Caballito; y en Av. Jujuy y Av. Belgrano, Plaza Manzana 66, de 11 a 19 h, Balvanera.

Esta feria se formó durante la pandemia y los propios feriantes la denominan Mercadillo Voces del Sur. Los puestos están a cargo de los vecinos y vecinas que viven en el barrio, y la mayoría de los emprendimientos son realizados por mujeres.

La primera edición se realizó para celebrar el aniversario N° 169 de Barracas y continúo de forma itinerante los fines de semana siguientes en Parque Estación Buenos Aires y Plaza Colombia.

En todos los puestos se puede abonar con Mercado Pago, efectivo, tarjetas de crédito o débito.

Relacionado