“Invasión Robot”: teatro al mediodía en Villa Crespo

Los domingos a las 12 horas (mediodía) se presenta “Invasión Robot”, la primera propuesta para las infancias en Moscú Teatro, ubicado en Juan Ramírez de Velasco 535, en el barrio de Villa Crespo.

Año 3000 en la Tierra. Todo lo hacen los robots, y la humanidad vive mejor que nunca. Hasta que ocurre lo que algunos pronosticaban: los robots se rebelan, y empiezan a convertir a los humanos en robots. Es un apocalipsis robot. Pero un grupo de científicos hipercalificados acepta la misión de salvar a la humanidad. Para eso, deben viajar al año 1985, al momento exacto en que el inventor de los robots modernos creó a la primera inteligencia robótica, y evitar que lo haga. Solo cambiando el pasado podrán salvar el futuro.

Mientras algunos viajan al año 1985, otros se quedan en el año 3000 combatiendo a los robots, cuidando que la misión salga bien. ¿Tendrán éxito? ¿Volverán los viajeros temporales antes de que los robots invadan el laboratorio? ¿Qué encuentran en los 80´s? ¿Cuánto cambió el mundo en mil años?

El desencuentro entre dos mundos, el analógico y el robótico, y una aventura entre lo vintage y lo futurista van de la mano con algunas canciones y mucho humor.

Ficha técnica

Actúan: Federico Foscaldi, Emiliano Maitía, Luciana Taverna, Mariana Del Pozo y Martina Damiano

Dramaturgia: Julieta Timossi, Lali Fischer y Emiliano Maitía

Canciones originales: Federico Marino, Emiliano Maitía y Lali Fischer

Producción músical: Federico Marino

Producción: Lali Fischer y Fabiana Ferrada

Diseño de Escenografía y Vestuario: Julieta Capecce y Juan Teodoro

Diseño lumínico: Soledad Ianni

Fotografía: Constanza Niscovolos

Prensa: Dafne Strobino Niedermaier

Diseño gráfico: Julia Ferrondo

Coreografía: Martina Damiano

Video: Pablo Rodríguez Pandolfi

Asistencia de dirección: Fabiana Ferrada

Dirección: Lali Fischeri

Edad sugerida: 6 a 12 años

Funciones: domingos a las 12hs

Instagram: @invasionrobot.obra

Entradas disponibles por Alternativa Teatral: https://publico.alternativateatral.com/entradas101259-invasion-robot?o=14 o en la boletería del teatro.

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