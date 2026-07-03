Se estrena “Los Lagos”, de Diego Gachassin, en el Gaumont
Los hermanos Lagos practican diferentes disciplinas de sanación. Tomás trabaja en cuidados paliativos en clínicas y hospitales del conurbano bonaerense, ayudando a sus pacientes a despedirse de sus seres queridos sin dolor físico. Soporta el peso de su profesión entrenándose y corriendo. Agustín vive en Catamarca, en una comunidad que construye casas de adobe. Obtiene agua potable de un pozo y practica biodecodificación, buscando las causas de las enfermedades en traumas del pasado. Agustín también busca sanar sus propios conflictos con su hermano, que impiden una relación más profunda. Un viaje al sur de Argentina, donde Tomás correrá una carrera de autosuficiencia de 120 kilómetros y Agustín lo fotografiará, será la excusa para intentar acercarse y resolver sus diferencias.
FICHA TÉCNICA
Título Original: Los Lagos
Dirección, Guion, Producción, Cámara y Fotografía: Diego Gachassin
Sonido directo: Gino Gelsi, Matías Reynoso, Luciana Basevich
Montaje: Fernando Vega/ Diego Gachassin
Música original: Germán Cantero
Asistente de cámara y corrección de color: Bruno Gachassin Poncet
Operador de Drone: Federico Batan
Año: 2025
País: Argentina
Duración: 90 min.
Género: Documental
PROTAGONISTAS
Agustín Lagos
Tomás Lagos