Se estrena “Los Lagos”, de Diego Gachassin, en el Gaumont

Los hermanos Lagos practican diferentes disciplinas de sanación. Tomás trabaja en cuidados paliativos en clínicas y hospitales del conurbano bonaerense, ayudando a sus pacientes a despedirse de sus seres queridos sin dolor físico. Soporta el peso de su profesión entrenándose y corriendo. Agustín vive en Catamarca, en una comunidad que construye casas de adobe. Obtiene agua potable de un pozo y practica biodecodificación, buscando las causas de las enfermedades en traumas del pasado. Agustín también busca sanar sus propios conflictos con su hermano, que impiden una relación más profunda. Un viaje al sur de Argentina, donde Tomás correrá una carrera de autosuficiencia de 120 kilómetros y Agustín lo fotografiará, será la excusa para intentar acercarse y resolver sus diferencias.

FICHA TÉCNICA

Título Original: Los Lagos

Dirección, Guion, Producción, Cámara y Fotografía: Diego Gachassin

Sonido directo: Gino Gelsi, Matías Reynoso, Luciana Basevich

Montaje: Fernando Vega/ Diego Gachassin

Música original: Germán Cantero

Asistente de cámara y corrección de color: Bruno Gachassin Poncet

Operador de Drone: Federico Batan Año: 2025

País: Argentina

Duración: 90 min.

Género: Documental PROTAGONISTAS

Agustín Lagos

Tomás Lagos

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