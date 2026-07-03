Recuerdan la defensa de Buenos Aires, durante las invasiones inglesas

El domingo 5 de julio, la Casa Virrey Liniers (Venezuela 469) será escenario de una jornada especial para conmemorar el Día de la Defensa de Buenos Aires, fecha que recuerda la victoria de las milicias y los habitantes de la Ciudad frente a la segunda invasión británica a comienzos del siglo XIX. De 11 a 13 h, habrá recreaciones históricas, juegos para chicos y música de época para acercar al público a uno de los episodios más trascendentes de la historia porteña. La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del lugar.

En la jornada participará el Cuerpo de Voluntarios Patriotas de la Unión y Vizcaínos del Río de la Plata; habrá juegos históricos para niños a cargo de la compañía Babelteatro y como cierre se presentará el pianista Carlos Koffman, con un repertorio de música de época.

Programación de actividades

11 h: Ingreso con desfile, desde Belgrano y Defensa, del Cuerpo de Voluntarios Patriotas de la Unión y Vizcaínos del Río de la Plata.

11 a 12 h: Juegos históricos con Babelteatro, para niños de 4 a 12 años. Armado de barriletes, juegos con zancos, caballitos, entre otros.

12 h: Presentación musical de piano, violín y canto, dirigidos por el maestro Carlos Koffman.

“Buenos Aires y la Defensa – 1807

28 de junio: las tropas inglesas desembarcan en Ensenada sin encontrar oposición armada.

29 de junio: en Buenos Aires Liniers tiene las tropas preparadas y lanza la consigna final: ‘Vencer o morir’ y avanzan aclamadas por el pueblo, que sale a las calles. Se enfrentan en Miserere y son derrotadas y perseguidas hasta los suburbios de la ciudad, que en ese entonces llegaban hasta la actual avenida Callao. Los ingleses no toman inmediatamente la ciudad, ya que reciben la orden de replegarse en Miserere.

La figura que va a tomar un importante protagonismo en estas horas de definición es la de Martín de Álzaga, alcalde de primer voto, quien convoca a reunir fuerzas y armas en la Plaza Mayor. Obstinadamente se niega a capitular diciendo que no son necesarios los generales y que había que prepararse para defender.

A comienzos de julio: Liniers llega a la ciudad con 1.000 soldados y acepta las medidas de Álzaga. La ciudad se arma, las tropas se instalan en las azoteas y en las calles, y esperan el momento de la batalla.

5 de julio: los británicos avanzan buscando ocupar los edificios cercanos a la Plaza. Lo que los británicos no calculaban era que las tropas de la ciudad habían crecido considerablemente en número y en volumen de fuego. Toda la ciudad se transforma en un campo de batalla con enorme cantidad de bajas, las milicias criollas, además de balas y granadas, utilizan armas caseras, piedras, ladrillos y frascos de fuego. A pesar de ellas los ingleses siguen avanzando hacia sus objetivos; al ocuparlos enarbolan sus banderas.

Victoria de Buenos Aires: la situación llega a su punto culminante. Las columnas inglesas no pueden llegar a la Plaza porque son atacadas por el Regimiento de Patricios, comandado por Cornelio Saavedra. Jefes ingleses se refugian en la iglesia de Santo Domingo. La carga de las milicias de la ciudad es incontenible. Los ingleses intentan resistir, pero son acribillados por el fuego de los milicianos quienes en la jornada del 5 de julio logran la victoria.

7 de julio: Whitelocke se rinde y en la capitulación se impone a los ingleses abandonar tanto Buenos Aires como Montevideo. Toda América saluda la gloriosa victoria de Buenos Aires”.

Texto extraído del libro 1806-1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata: aporte documental, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad), 1ª edición, 2006

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