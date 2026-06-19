Nueva “Marcha de las Escobas” contra los desalojos, y por vivienda digna

Viernes 19 de junio a las 17 hs desde Callao y Corrientes, al Edificio del Plata

Desde la Coordinadora contra los desalojos y por la vivienda, organizamos esta movilización en repudio a la ola de desalojos que se sufre en la Ciudad y la emergencia habitacional que afecta a cientos de miles de habitantes. Vemos cómo la unica respuesta de los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei es la criminalización y la represión a quienes atraviesan necesidades habitacionales urgentes. Ambos gobiernos buscan acelerar los procesos de desalojo. Macri a través de la guardia de auxilio, por falsos riesgos de derrumbe. Y Milei, buscando aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada (léase: de violación del derecho a la vivienda). Mientras, en la ciudad hay 12.000 personas en situación de calle —entre ellas más de 1.300 niños en edad escolar y cientos de adultos mayores. En CABA, desde que asumió Macri hubieron alrededor de 30 personas en situación de calle fallecidas. De esto hablamos cuando hablamos de EMERGENCIA.

La Coordinadora nuclea personas y familias en situación de calle, en paradores, desalojadas o con desalojo en puerta, vecinas y vecinos de villas y barrios populares, de casas colectivas, hoteles y pensiones e inquilinos formales. Vemos cómo el aumento inusitado del 400% en lo referido a vivienda y gastos asociados desde que asumió Javier Milei, afecta transversalmente a toda la clase trabajadora y sectores oprimidos, entre quienes nos encontramos jubilados, migrantes, disidencias sexuales, trabajadores formales informales y despedidos, personas que atravesamos violencia de género, infancias.

¿Por qué las escobas?

En 1907 ante el aumento de un 30% del alquiler en los conventillos y las malas condiciones habitacionales, miles de personas (principalmente mujeres) activaron la huelga inquilina más grande de nuestro país, llamada también “La huelga de las escobas”. Gracias a la organización y la lucha se consiguió frenar el aumento de los alquileres y obligar a los dueños a mejorar las condiciones de habitabilidad. Tomamos este hito ya que demuestra que los derechos se conquistan enfrentando los atropellos.

¿Por qué el Edificio del Plata?

Este lugar es un emblema de la entrega de lo público al capital financiero y la especulación inmobiliaria. Todos los gobiernos, tanto nacionales como locales, han entregado en subasta a precios irrisorios, mucha tierra y vivienda que el pueblo necesita. El Edificio del Plata, por ejemplo, fue adquirido por Eduardo Elsztain, dueño de IRSA e irónicamente el mayor accionista del Banco Hipotecario. Además, goza de beneficios y excensiones a través del Plan de Revitalización del Microcentro. Así, cientos de viviendas que son nuestras, tendrán como destino el alquiler temporario, turístico y de lujo.

Si fuiste desalojado/a o estás por serlo, si no podés pagar el alquiler, si estás en calle, sumate a esta lucha que es la de todxs. No estás solx.

BASTA DE DESALOJOS / FUERA GUARDIA DE AUXILIO Y POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS / NI UNX MUERTX MÁS POR FALTA DE VIVIENDA / INMUEBLE DEL ESTADO, INMUEBLE DEL PUEBLO, ABAJO EL NEGOCIO DE LOS REMATES / POR VIVIENDA, TIERRA Y HABITAT PARA TODXS !

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