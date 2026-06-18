La ministra de Educación porteña visitó la Escuela “Jorge Donn”

La ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, visitaron la Escuela Superior de Educación Artística en Danza N.° 2 “Jorge Donn”, donde realizaron una recorrida junto a la directora de Educación Artística, Ada Rizzetto, y la directora de la institución, María Belén Broggini.

Durante la visita, recorrieron distintos espacios de la escuela y observaron clases de iniciación en danzas clásicas, folklore y música. También visitaron aulas donde los estudiantes cursaban materias de formación general como Lengua y Matemática, en una propuesta que integra la formación artística con los aprendizajes académicos.

La institución cuenta con una amplia oferta educativa que incluye el Bachillerato orientado en Educación, las carreras de Intérprete de Danza Clásica y Contemporánea e Intérprete de Danzas Folklóricas Argentinas y Tango, además del Curso de Preiniciación a la Danza y el programa Artistas de Alta Dedicación (AAD).

AAD es una propuesta de la Ciudad destinada a acompañar a estudiantes que desarrollan trayectorias de formación artística intensiva, permitiéndoles compatibilizar sus estudios con las exigencias de su disciplina. Jóvenes de la Escuela Superior de Educación Artística en Danza N.° 2 “Jorge Donn” forman parte de esta iniciativa, que busca potenciar su desarrollo artístico sin descuidar su formación académica.

El recorrido incluyó también los espacios inaugurados en 2024, diseñados especialmente para la educación artística. Con más de 5.700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, cuenta con salones de danza, aulas, biblioteca, laboratorios, espacios multimedia, áreas de artes plásticas, teatro y música, además de gimnasio, salón de usos múltiples y patio descubierto.

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