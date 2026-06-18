18 de junio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

18-tren

“Los trenes cada vez tardan más, porque no se renuevan las vías”

La Bocina 18 de junio de 2026
08-aula

“Hay alumnos secundarios que no saben leer ni escribir”

La Bocina 17 de junio de 2026
messi-argelia

Los porteños alientan mucho a la Selección en bares, pero gastan poco

La Bocina 17 de junio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

jorge donn

La ministra de Educación porteña visitó la Escuela “Jorge Donn”

La Bocina 18 de junio de 2026
desalojos

La justicia ordenó suspender los desalojos que impulsa el gobierno porteño

La Bocina 18 de junio de 2026
18-tren

“Los trenes cada vez tardan más, porque no se renuevan las vías”

La Bocina 18 de junio de 2026
tapa454

La Bocina N° 454 – Junio 2026

La Bocina 18 de junio de 2026