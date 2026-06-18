“Los trenes cada vez tardan más, porque no se renuevan las vías” La Bocina 18 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/los-trenes-tardan-mas-que-hace-50-anos-sobrero.mp3 POPURRÍ XL – 18/06/26 Relacionado Post navigation Previous: La Bocina N° 454 – Junio 2026Next: La justicia ordenó suspender los desalojos que impulsa el gobierno porteño NOTAS RELACIONADAS La justicia ordenó suspender los desalojos que impulsa el gobierno porteño La Bocina 18 de junio de 2026 “Hay alumnos secundarios que no saben leer ni escribir” La Bocina 17 de junio de 2026 Los porteños alientan mucho a la Selección en bares, pero gastan poco La Bocina 17 de junio de 2026