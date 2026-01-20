“La brecha entre los superricos y el resto, se amplía cada vez más”

En 2025, la riqueza conjunta de los milmillonarios en todo el mundo creció más de un 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores, y alcanzó un máximo histórico de 18,3 billones de dólares, según el nuevo informe que Oxfam publica hoy, coincidiendo con el inicio del Foro Económico Mundial de Davos. Desde 2020, la riqueza combinada de estos milmillonarios ha crecido un 81%.

Mientras, una de cada cuatro personas no tiene lo suficiente para comer, y casi la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza.

En el informe Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios se analiza cómo los más ricos controlan el poder político, lo cual les permite definir las normas que rigen nuestras economías y sociedades en su propio beneficio y en detrimento de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía.

Este repunte en el nivel de concentración de la riqueza conjunta de los milmillonarios ha coincidido con el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, una administración que está impulsando una agenda que favorece los intereses de los más ricos. Entre otras medidas, ha bajado los impuestos a los superricos, ha impedido avances y consensos en la cooperación sobre la fiscalidad internacional de las grandes corporaciones, ha revertido los intentos de frenar el creciente poder monopolístico y ha contribuido a aumentar el valor de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, lo cual ha generado importantes beneficios tan solo para los inversores más ricos del mundo.

El gobierno de Trump constituye una clara señal de alerta de hasta dónde puede llegar el poder que ejercen los más ricos. El informe de Oxfam pone de manifiesto que este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos; el auge de las oligarquías impacta negativamente en todas las sociedades del mundo. Éstas son algunas de las conclusiones del informe:

La riqueza conjunta de los milmillonarios aumentó el año pasado en 2,5 billones de dólares, una cifra que prácticamente equivale a la riqueza total en manos de la mitad más pobre de la humanidad, es decir, 4.100 millones de personas.

Con los 2,5 billones de dólares de incremento de la riqueza combinada de los milmillonarios este último año, se podría erradicar hasta 26 veces la pobreza extrema.

El año pasado, el número de milmillonarios superó por primera vez las 3.000 personas. El más rico de todos ellos, Elon Musk, se convirtió en la primera persona en acumular más de medio billón de dólares.

Los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que la gente corriente.

“La brecha entre los superricos y el resto de la población se amplía cada vez de manera más intensa y está generando también una brecha política enormemente peligrosa e insostenible“, afirma Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam.

Oxfam calcula que los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que la gente corriente. La Encuesta Mundial de Valores realizada en 66 países reveló que casi la mitad de las personas encuestadas percibían que las personas más ricas solían comprar las elecciones de su país.

“En todo el mundo, son muchos los gobiernos que están tomando decisiones equivocadas al complacer a las élites y proteger su concentración de riqueza, mientras reprimen los derechos y las protestas de la ciudadanía que sufren los efectos de un coste de vida insostenible“, asegura Behar.

Miles de millones de personas se enfrentan a dificultades que podrían tener solución, como la pobreza, el hambre y las muertes por enfermedades prevenibles, debido a que el sistema va en contra de sus intereses. Una de cada cuatro personas en el mundo se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, lo cual incluye tener que saltarse comidas de manera habitual.

La reducción de la pobreza se ha estancado, y hoy nos encontramos en niveles similares a los de 2019, mientras en África la pobreza extrema ha vuelto a aumentar. El pasado año, gobiernos de todo el mundo decidieron recortar sus presupuestos de ayuda al desarrollo, lo que ha golpeado directamente a las personas en situación de pobreza de todo el mundo y podría provocar más de 14 millones de muertes adicionales de aquí a 2030.

Además, las libertades civiles y los derechos políticos están sufriendo un retroceso e incluso desapareciendo en algunos países. En 2024, por decimonoveno año consecutivo, se recogió este empeoramiento, con restricciones a la libertad de expresión en una cuarta parte de los países, y más de 142 protestas masivas contra gobiernos en 68 países, a las que, por lo general, las autoridades respondieron con violencia.

“La pobreza económica produce hambre. La pobreza política genera ira“, afirma Behar.

Los países con un elevado nivel de desigualdad tienen siete veces más probabilidades de experimentar un retroceso democrático, por ejemplo, por la erosión del Estado de derecho o la desvirtuación de las elecciones. “Ningún país puede permitirse el lujo de ser complaciente. Las desigualdades económica y política pueden acelerar la erosión de los derechos y la seguridad de la ciudadanía, con una velocidad escalofriante“, explica Behar.

Los gobiernos están permitiendo que los superricos controlen los medios de comunicación y las redes sociales. Más de la mitad de las mayores empresas de medios de comunicación del mundo y la totalidad de las principales empresas de redes sociales están bajo el control de milmillonarios.

El informe recoge ejemplos concretos como la adquisición del Washington Post por parte de Jeff Bezos, de Twitter/X por Elon Musk, de Los Angeles Times por Patrick Soon-Shiong y de un porcentaje considerable de las acciones del The Economist por parte de un consorcio de milmillonarios. En Francia, el milmillonario de extrema derecha Vincent Bolloré controla el canal de televisión de noticias CNews, cuya imagen ha renovado para convertirlo en la versión francesa de Fox News. En el Reino Unido, tres cuartas partes de los periódicos que se distribuyen están controlados por tan solo cuatro familias extremadamente ricas.

Asimismo, el informe incluye datos que reflejan que tan solo el 27% de los principales editores del mundo son mujeres, y apenas un 23% son personas racializadas. Así, las opiniones de estos grupos quedan por lo generalexcluidas y las voces críticas silenciadas, mientras las minorías, como las personas migrantes y racializadas, suelen verse estigmatizadas y utilizadas como chivos expiatorios.

Un estudio de la Universidad de California ha revelado que, en los meses posteriores a la adquisición de X por Elon Musk, los discursos de odio aumentaron en torno a un 50%. Al mismo tiempo, las autoridades de Kenia se han servido de X para rastrear, castigar e incluso secuestrar y torturar a personas críticas con el gobierno

“Nuestras sociedades parecen hoy en día más tóxicas que nunca porque de hecho lo son, pero no siempre por las razones que nos cuentan. La influencia desmedida de los más ricos sobre la clase política, la economía y los medios de comunicación ha agravado la desigualdad, y la reducción de la pobreza es un objetivo que parece cada vez más lejano. Los gobiernos deberían escuchar las necesidades de la ciudadanía en cuestiones clave como la calidad de la atención sanitaria, la lucha contra el cambio climático o la justicia fiscal“, declara Behar.

Oxfam insta a los gobiernos a priorizar las siguientes medidas:

Poner en marcha Planes Nacionales de Reducción de la Desigualdad realistas y con plazos concretos, llevando a cabo un seguimiento periódico de los avances con respecto a los indicadores establecidos.

Impulsar agendas efectivas de tributación a los superricos a fin de reducir su poder, por ejemplo, a través de impuestos de base amplia sobre la renta y la riqueza y con tipos impositivos suficientemente altos como para reducir la desigualdad extrema.

Reforzar los “cortafuegos” entre la concentración de riqueza y la política, por ejemplo, con regulación estricta de los lobbies y de la financiación de las campañas electorales, garantizando una mayor independencia de los medios de comunicación y prohibiendo los discursos de odio.

Garantizar el empoderamiento político de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, así como de la ciudadanía, por ejemplo, a través de una mayor protección de las libertades individuales de asociación, reunión y expresión.

Descarga el informe completo, el resumen ejecutivo y la nota metodológica Contra el imperio de los másricos.Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios.

Oxfam

Relacionado