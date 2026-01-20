Sheinbaum explica por qué el peso mexicano vale cada vez más que el peso argentino La Bocina 20 de enero de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/01/sheinbaum-comparacion-monedas.mp3 POPURRÍ XL – 20/01/26 Relacionado Post navigation Previous: “La brecha entre los superricos y el resto, se amplía cada vez más”Next: Para renovar el autódromo, sí hay plata (gastarán U$S 100 millones) NOTAS RELACIONADAS Para renovar el autódromo, sí hay plata (gastarán U$S 100 millones) La Bocina 20 de enero de 2026 0 “La brecha entre los superricos y el resto, se amplía cada vez más” La Bocina 20 de enero de 2026 0 Los daneses contraatacan a Trump: ahora quieren comprar California La Bocina 19 de enero de 2026 0