La justicia ordenó suspender la demolición en el ex asilo Rocca

Informamos a toda la comunidad de All Boys que se dió lugar a la medida cautelar ayer presentada y asignada al Juzgado Nro 13 de la Ciudad.

De esta manera, se resuelve que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe suspender cualquier trabajo que se quiera implementar en el Predio Manuel Rocca.

Esto es otra demostración del compromiso y el rol social que tiene nuestra institución, acompañando la voluntad de socios/as, hinchas y de la comunidad vecinal.

Club Atlético All Boys

