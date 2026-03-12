Vigilia de los hinchas de All Boys alrededor del predio Manuel Rocca
Mientras diversos clubes del ascenso e hinchas de todos los clubes manifiestan públicamente su solidaridad con All Boys, ante el atropello del gobierno porteño, los hinchas realizan una vigilia alrededor del ex asilo de menores Manuel Rocca.
🇦🇷 La gente de All Boys hizo vigilia en el predio Manuel Rocca.
Máquinas excavadoras mandadas por el Gobierno de la Ciudad, demolieron 20 metros del paredón del predio sin una explicación previa al club.
¡EL ROCCA ES PARA ALL BOYS! Ni un paso atrás. pic.twitter.com/V59FdSlg2d
— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 13, 2026