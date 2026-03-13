“Adorni gana 3 milllones y medio, y en enero gastó 17 millones sólo de tarjeta” La Bocina 13 de marzo de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/03/adorni-17-palos-de-tarjeta-duggan.mp3 POPURRÍ XL – 13/03/26 Relacionado Post navigation Previous: Vigilia de los hinchas de All Boys alrededor del predio Manuel RoccaNext: El Presidente de All Boys convocó a celebrar el cumpleaños del club en el Rocca NOTAS RELACIONADAS El Presidente de All Boys convocó a celebrar el cumpleaños del club en el Rocca La Bocina 13 de marzo de 2026 0 Candela Cerrone, la argentina que triunfó en las Islas Malvinas La Bocina 11 de marzo de 2026 0 “Las Pymes no somos chorras” La Bocina 11 de marzo de 2026 0