El Presidente de All Boys convocó a celebrar el cumpleaños del club en el Rocca La Bocina 13 de marzo de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/03/all-boys-rocca-con-gimenez.mp3 POPURRÍ XL – 13/03/26 Relacionado Post navigation Previous: “Adorni gana 3 milllones y medio, y en enero gastó 17 millones sólo de tarjeta” NOTAS RELACIONADAS “Adorni gana 3 milllones y medio, y en enero gastó 17 millones sólo de tarjeta” La Bocina 13 de marzo de 2026 0 Vigilia de los hinchas de All Boys alrededor del predio Manuel Rocca La Bocina 12 de marzo de 2026 0 La justicia ordenó suspender la demolición en el ex asilo Rocca La Bocina 12 de marzo de 2026 0