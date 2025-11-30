La Legislatura aprobó, en primera lectura, la cesión del ex predio Rocca al Club All Boys

El Club Atlético All Boys informa a su masa societaria, hinchas y a la comunidad vecinal que, esta mañana, la Legislatura Porteña votó y aprobó la primera lectura del Proyecto de Ley para la cesión del predio Rocca.

Luego de una enorme labor, el proyecto presentado por el club en junio de 2024, fue trabajado parlamentariamente por el legislador Alejandro Grillo.

El mismo se aprobó, en su primera lectura, con 41 votos a favor y resta ser sometido a una segunda votación para su resolución final.

Lo logrado en el día de hoy representa un gran paso para cumplir con la posibilidad de contar con un espacio para que All Boys sea cada día más grande.

¡Agradecemos enormemente a los 41 Legisladores/as de la ciudad que acompañaron la propuesta!

Club Atlético All Boys

