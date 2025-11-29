Pipi Piazzolla Trío presenta su nuevo álbum: “Apocalipsis”

Pipi Piazzolla Trío – Apocalipsis. El Pipi Piazzolla Trío —integrado por Daniel “Pipi” Piazzolla, reciente ganador del Premio Konex de Platino al Mejor Grupo de Jazz de la Década con Escalandrum, junto a Damián Fogiel en saxo y Lucio Balduini en guitarra— lanza Apocalipsis, un álbum que reúne composiciones originales de los tres integrantes y una versión de Peace, de Ornette Coleman. El domingo 30 a las 19 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

Relacionado