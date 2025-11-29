Por la falta de vacunación, “la salud infantil atraviesa una crisis severa”

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó sobre una caída histórica en las coberturas de vacunación en el país y advirtió que la salud infantil atraviesa “una de las crisis más severas en décadas”, tras analizar datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y del Obsdervatorio de la Infancia y Adolescencia.

La SAP expresó “preocupación máxima” por el regreso de enfermedades graves y recordó que en los últimos meses se registraron siete muertes por coqueluche. Según el informe, las coberturas descendieron a niveles que ponen en riesgo la inmunidad colectiva y habilitan el resurgimiento de patologías antes controladas.

El sanitarista y emergentólogo Eduardo Arellano, director de RCP Argentina, sostuvo que el país enfrenta “un escenario de fragilidad inmunológica colectiva”, donde las cifras actuales “comprometen la inmunidad individual y la salud pública en su conjunto”, indicó además, que la baja impacta especialmente en bebés menores de 18 meses, el grupo con mayor proporción de hospitalizaciones y muertes evitables.LbX2OQ

El experto vinculó la situación al desmantelamiento del área de inmunizaciones del Ministerio de Salud en los últimos dos años. Entre los factores señalados figuran la eliminación de programas territoriales de vacunación, el despido de 2.600 trabajadores esenciales, incluidos equipos de vacunación, salud sexual y control prenatal, y la falta de nuevas compras: las dosis aplicadas recientemente corresponden a partidas adquiridas durante la gestión previa.

Arellano señaló que Argentina pasó de tener “uno de los calendarios más completos del mundo, con 19 vacunas gratuitas y obligatorias”, a enfrentar brotes activos y el retorno de enfermedades que se creían erradicadas.

Fuente: Noticias Argentinas

