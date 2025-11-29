Tarde de mates, chamamé y baile, en el Museo de Arte Popular

Día del Mate. El domingo 30, la celebración del Día del Mate ofrecerá una tarde llena de tradición y música en el Museo de Arte Popular (Av. del Libertador 2373). A las 17 h se presentará el Ballet Wayra Misky, que recreará danzas tradicionales del folklore nacional bajo la dirección del profesor Pablo Chávez. A las 18 h el chamamecero y acordeonista Pancho Escalada invitará al público a bailar al ritmo de chamamés y chacareras en un espectáculo lleno de energía y raíces populares. Actividad sin costo y sin inscripción previa.

