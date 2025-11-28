“No entiendo a los hombres”: 2 únicas funciones en el Cine Teatro El Plata

Una obra de teatro documental que se cuestiona cómo se siente el género masculino en el actual momento histórico, cuando la figura del hombre está en la mira y comienza a resquebrajarse. Abrir grietas, generar preguntas y nuevas miradas desde una perspectiva social, íntima y colectiva. A través del humor, la ironía, la contradicción y la honestidad, No entiendo a los hombres se plantea como un acto presente donde se dibujan paisajes del universo masculino contemporáneo, al tiempo que escucha, dialoga y se pregunta acerca de lo que significa ser hombre hoy.

Dos únicas funciones: sábado 29 y domingo 30 a las 18 h en el Cine Teatro el Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Más información.

Relacionado