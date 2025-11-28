Silvina Moreno: pop y Latinoamérica en el Parque Centenario

Silvina Moreno en el Anfiteatro del Parque Centenario. La cantautora se presentará con un concierto al aire libre junto a su banda. Formada en el Berklee College of Music, Moreno fusiona el pop con raíces latinoamericanas en un estilo personal, sensible y versátil. Con una voz cálida y una presencia escénica que combina fuerza y sutileza, la artista invita a recorrer las canciones más representativas de su repertorio en una tarde que celebra su música y el encuentro con el público. El sábado 29 a las 19 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

Relacionado