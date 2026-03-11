Recitales para celebrar el cumpleaños de Piazzolla, en Parque Centenario y la Usina del Arte

El viernes 13 de marzo a las 20 h, la Orquesta del Tango de Buenos Aires y la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán dos conciertos sin costo para celebrar el natalicio de Astor Piazzolla, el bandoneonista y compositor que revolucionó la música de Buenos Aires y le dio proyección en todo el mundo.

Por un lado, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, brindará un concierto homenaje con una selección de sus obras en el Anfiteatro del Parque Centenario. Durante la velada se podrá disfrutar de un repertorio que recorrerá piezas emblemáticas como Milonga del ángel y Verano porteño.

Por el otro, la Banda Sinfónica de la Ciudad, bajo la dirección del maestro Nicolás Kapustiansky, se sumará al tributo e inaugurará su temporada en la Usina del Arte con la participación estelar de Amelita Baltar, figura clave en la historia del repertorio piazzolliano, y del bandoneonista Carlos Corrales como solista invitado. Juntos darán vida a un recorrido por obras de renombre como Escualo, Street tango, el primero de los Tres movimientos tanguísticos, Verano porteño, Primavera porteña, Oblivion, Lo que vendrá y Balada para un loco, en versiones con arreglos de Miguel Sosa, Robert Longfield, Roberto Fiore, Martín Darré, Lito Valle y Rodolfo Mederos, entre otros.

