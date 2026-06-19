La Legislatura aprobó la ley de “desendeudamiento familiar y personal”

La Legislatura aprobó, durante la sesión del 18 de junio, la creación de un programa de “desendeudamiento familiar y personal”.

La norma dipone la posibilidad de acceder a una línea de crédito especial a cargo del Banco Ciudad, consistente en préstamos personales, cuyo único destino sea la cancelación de deudas personales. Los mismos tendrán una Tasa Nominal Anual, que deberá ser equivalente al costo de fondeo de la entidad (determinado por la misma), no pudiendo superar en ningún caso el 40%, y no podrán ser menores a 36 cuotas mensuales.

La iniciativa recientemente aprobada por la Legislatura establece que los beneficiarios serán todas las personas humanas “cuyas deudas tengan compromisos mensuales que superen el 40% de sus ingresos mensuales, siendo estos menores a 10 salarios mínimo, vital y móvil; con domicilio establecido en la Ciudad con una antigüedad de dos años”.

“La presente línea de crédito abarca tanto a empleados en relación de dependencia, como monotributistas, y jubilados”, agrega el texto de la ley.

Además, para el caso de los empleados informales, el proyecto busca instruir al Banco Ciudad a que a través de Ciudad Microempresas S.A.U., se instrumente una línea de crédito destinada a trabajadores que no reúnan los requisitos para acceder a un crédito bancario.

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