19 de diciembre de 2025

escudovelezsarsfield

Historia del barrio Velez Sarsfield

La Bocina 12 de diciembre de 2025
periodismo barrial

PERIODISMO BARRIAL. La lucha por la Ordenanza 52.360

La Bocina 6 de diciembre de 2025
dscn1068_262cordoba

VILLA LURO. El barrio de las calles románticas

La Bocina 1 de diciembre de 2025

Processed with VSCO with c1 preset

Benito Cerati reversiona “Sueño Estéreo” en el Parque Centenario

La Bocina 19 de diciembre de 2025
Grabado_Polito

Se inaugura el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, en el Museo Sívori

La Bocina 19 de diciembre de 2025
que se vayan minuto uno

19 y 20 DE DICIEMBRE DE 2001. La rebelión de los excluídos

La Bocina 19 de diciembre de 2025
19-navidad

Buenos Aires espera la Navidad con la Misa Criolla, shows, desfiles y más

La Bocina 19 de diciembre de 2025