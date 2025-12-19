Se inaugura el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, en el Museo Sívori

El sábado 20 de diciembre a las 12 h se inaugurará en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero) la 69a edición del Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, uno de los certámenes públicos más relevantes del país, que continúa consolidando su presencia dentro del panorama artístico contemporáneo. La exposición podrá visitarse hasta el domingo 1 de marzo de 2026.

Como cada año, el Salón registra una amplia convocatoria, con una participación destacada de artistas de trayectoria y, en esta edición, también de artistas de jóvenes y de mediana carrera provenientes del ámbito académico y formativo, lo que reafirma su rol como espacio de promoción, encuentro y proyección para nuevas generaciones.

Desde la renovación en el 2021 —cuando se incorporó por primera vez el formato virtual, ampliando el acceso federal y facilitando la inscripción—, la participación crece de manera sostenida. En esta nueva edición, el Salón vuelve a ampliar los montos de premiación, una decisión que fortalece la vigencia, el alcance y el compromiso del certamen con el reconocimiento a la producción artística actual.

El Salón Manuel Belgrano continúa así su trayectoria iniciada en 1945, promoviendo la creación contemporánea y enriqueciendo la colección patrimonial del Museo Sívori a través de las obras premiadas en cada edición.

MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI

Av. Infanta Isabel 555, Parque 3 de Febrero (frente al puente del Rosedal)

Horario del museo: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado. Entrada: $10.000: público general | $2.000: residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

Relacionado