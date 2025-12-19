Benito Cerati reversiona “Sueño Estéreo” en el Parque Centenario

El domingo 21 a las 20, Benito Cerati presentará Paseando por Sueño Stereo, un concierto especial para celebrar los 30 años de Sueño Stereo, el último disco de estudio de Soda Stereo y un hito del rock nacional. Benito hará una lectura personal del disco y creará un puente entre su universo artístico y la obra que cerró la etapa de estudio de la banda de Gustavo Cerati. El show incluirá un recorrido por los momentos más emblemáticos de Sueño Stereo, con canciones que ya forman parte de la memoria colectiva como “Zoom”, “Paseando por Roma”, “Crema de estrellas” y “Disco Eterno”, entre otras. En el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, con entrada libre.

