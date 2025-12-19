Buenos Aires espera la Navidad con la Misa Criolla, shows, desfiles y más

La celebración de Navidad en la Ciudad incluye un Jardín Lumínico, shows sinfónicos, la Misa Criolla y un gran desfile de carrozas; y llega también a los barrios, parques y centros comerciales.

Lleno de luces, música y magia, en el Paseo Navideño de Plaza Sicilia (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento) habrá un Jardín Lumínico, shows sinfónicos, la Misa Criolla y un gran desfile de carrozas con más de 120 artistas itinerantes. La celebración llega también a los barrios, parques y centros comerciales con un espectacular concierto de la Orquesta del Teatro Colón, grupos de acróbatas y artistas circenses.

» Abre el Paseo Navideño

Del jueves 18 al domingo 21 de diciembre, entre las 18 y las 23.

Jardín Lumínico – Esculturas y puestas de luces, al caer la noche en la Ciudad. Desde hoy, todos los días hasta el domingo.

Desfile Mágico de Alparamis – Se hará alrededor del Paseo, el sábado a las 19. Si llueve, pasa al domingo.

» Shows en el Paseo Navideño

AfroSound Choir (Gospel) – Jueves a las 19

Camerata Bariloche – Jueves a las 21 y viernes a las 21.30

Coro Polifónico Evangélico – Viernes a las 19

Cascanueces por la Orquesta Académica del Teatro Colón – Domingo a las 19

Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki – Sábado y domingo a las 21

» Navidad en las plazas

Plaza Arenales (Nueva York y Bahía Blanca, Villa Devoto) – Domingo, de 16 a 22

Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) – Domingo, de 16 a 22

» Navidad en los mercados

Mercado de San Nicolás (Av. Córdoba 1750) – Viernes, de 16 a 18

» Navidad en los Centros Comerciales a Cielo Abierto

Av. San Martín, entre Juan B. Justo y Donato Álvarez – Jueves, de 18 a 20

Av. Álvarez Jonte, entre Lope de Vega y Bermúdez. – Jueves, de 18 a 20

Murguiondo, entre Aquino y Sayos – Viernes, de 18 a 20

Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan – Sábado, de 10 a 12

Av. Alberdi, entre Cafayate y Larrazábal – Sábado, de 17 a 19

Av. Rivadavia, e/ Acoyte y Parral; Acoyte, e/ Rosario y Yerbal – Sábado de 18 a 20

Av. Avellaneda entre Nazca y Campana – Lunes, de 10 a 12

Arenales entre Uruguay y Paraná, y Plaza Vicente López – Lunes, de 17 a 20

Av. Asamblea entre Emilio Mitre y Del Barco Centenera – Lunes, de 18 a 20

Av. Santa Fe entre Uriburu y Montevideo – Martes, de 17.30 a 20.30

Av. Caseros, entre Pepirí y Lavarden – Martes, de 18 a 20

Av. Cabildo e/ Echeverría y Mendoza; Juramento e/ C. de la Paz y Vuelta de Obligado – Viernes, de 18 a 20

» Colón al aire libre

El Anfiteatro del Parque Centenario (Marechal y Lillo, Caballito) será escenario de una gala lírica excepcional para celebrar los 100 años del Coro y la Orquesta Estable del Teatro Colón. Será el sábado a las 20. La entrada es por orden de llegada, desde las 18, y hasta agotar la capacidad.

