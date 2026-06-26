Después de la denuncia, La Garganta Poderosa desplazó a Nacho Levy

La Garganta Poderosa activó su protocolo de géneros y resolvió el “corrimiento total” de uno de sus principales referentes. La decisión se conoció después de que la sexóloga Cecilia Ce denunciara públicamente a su expareja por violencia psicológica y de que otras mujeres compartieran experiencias similares.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las asambleas de La Poderosa explicaron que, tras un proceso de discusión colectiva, resolvieron el “corrimiento total” de Levy de la organización.

La resolución se conoció pocos días después de que la sexóloga y divulgadora Cecilia Ce denunciara públicamente a Nacho Levy, quien fue su pareja, por presunta violencia psicológica. Sin mencionar inicialmente su nombre, describió distintas situaciones que, según relató, atravesó durante la relación y que la llevaron a hacer pública su experiencia.

La Poderosa explicó que la decisión fue tomada de manera “colectiva y consensuada” y destacó que el movimiento cuenta desde hace años con un protocolo específico para el abordaje de situaciones de violencia hacia mujeres y disidencias sexuales.

Sobre la decisión de apartar a Nacho Levy de La Poderosa. pic.twitter.com/VBhkIzeAbX — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) June 26, 2026

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