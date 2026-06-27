Según “La Nación”, Manuel Adorni tiene las horas contadas La Bocina 27 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/se-va-adorni-la-nacion.mp3 PEDACITOS DE REALIDAD – 27/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Después de la denuncia, La Garganta Poderosa desplazó a Nacho Levy NOTAS RELACIONADAS Después de la denuncia, La Garganta Poderosa desplazó a Nacho Levy La Bocina 26 de junio de 2026 Anunciaron un nuevo aumento del subte: ya supera los $ 1.600 La Bocina 26 de junio de 2026 “Falta GNC en las estaciones, porque todo el gas de Vaca Muerta se exporta” La Bocina 25 de junio de 2026