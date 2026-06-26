Talleres gratuitos de Agricultura urbana y Flora nativa, en Villa Soldati

La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires impulsa un programa de voluntariado destinado a los vecinos de la zona sur. Las actividades se desarrollan en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), ubicado en el barrio de Villa Soldati.

El objetivo de la iniciativa es difundir y sostener la biodiversidad y la agricultura urbana en el ámbito porteño, mediante sistemas de producción que respeten el entorno natural.

En el área de Agricultura Urbana, los participantes aprenden a cultivar alimentos para el autoconsumo a través de técnicas de hidroponía y huerta en suelo, con foco en la conservación y el uso racional de los recursos. Este taller se dicta los lunes y jueves de 10 a 13 horas. Durante la última semana, los integrantes cosecharon 40 kilos de hortalizas de estación que fueron distribuidos entre ellos. Inscribite haciendo click aquí

Por otra parte, los martes y miércoles, también de 10 a 13 horas, se lleva a cabo el voluntariado en el Vivero de Nativas. En este espacio, los vecinos producen árboles, arbustos y herbáceas junto a personal técnico y becarios. Actualmente, las tareas se concentran en la siembra y el repique de ejemplares que luego se plantarán en los distintos espacios verdes de la ciudad. Inscribite haciendo click aquí

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