Tributo a Carlos Gardel en el Centro Cultural 25 de Mayo

Tributo a Carlos Gardel en la Semana del Cantor Nacional. En homenaje a Carlos Gardel a 91 años de su fallecimiento, la Orquesta del Tango de Buenos Aires ofrecerá un concierto especial junto al cantante invitado Esteban Riera.

La dirección estará a cargo de los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, directores estables de la agrupación.

El programa incluirá algunas de las obras centrales del repertorio gardeliano como Volver, Mi Buenos Aires querido, El día que me quieras, Sus ojos se cerraron, Volvió una noche y Soledad. El viernes 26 a las 20 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entrada sin costo con reserva previa.

Relacionado