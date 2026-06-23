Robaban a choferes de Uber, en Villa Soldati; detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo a tres menores, uno de ellos con seis antecedentes, por robos a choferes de aplicación en Villa Soldati.

Tres menores, dos de ellos paraguayos de 16 años, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad asaltar a choferes de aplicación en el barrio porteño de Villa Soldati.

Uno de los paraguayos detenidos registraba seis antecedentes por delitos contra la propiedad: tres por robo simple (entre 2025 y 2026), tentativa de robo (2025), robo agravado por ser cometido en poblado y en banda (2025) y robo agravado por cometerse en despoblado y en banda (2025).

Las detenciones estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de la Ciudad, tras dos hechos en los que los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros.

En uno de los casos, un menor de 15 años fue detenido en Mariano Acosta y Batlle y Ordóñez, donde efectivos que realizaban una recorrida preventiva vieron que el conductor de un Renault Logan era asaltado.

El chofer dijo que el robo se produjo cuando acudió al lugar para tomar un viaje.

En otro hecho similar, efectivos fueron desplazados hasta Somellera y Martínez Castro, distante unas cuadras del caso anterior, donde un chofer de aplicación dijo que fue a tomar un viaje y fue asaltado.

Con los datos aportados por el damnificado y el geolocalizador del teléfono sustraído, los oficiales dieron con los sospechosos, ambos paraguayos de 16 años, a unas cinco cuadras, en el Pasaje de las Artes, en el Barrio Ramón Carrillo.

Durante el procedimiento también secuestraron un buzo azul que uno de los involucrados había utilizado durante el robo y descartó durante la fuga.

Los tres menores quedaron a disposición del Juzgado de Menores 4, a cargo de Cristian Von Leers, Secretaría 12 de Sandra Menier, que dispuso el traslado al Instituto Inchausti.

Fuente: Policía de la Ciudad

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