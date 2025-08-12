Pungas robaban en Liniers; detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo en dos procedimientos distintos a cinco delincuentes que bajo la modalidad punguista robaron celulares en el área de transbordo del barrio de Liniers, una zona de alto tránsito donde convergen colectivos y trenes.

El primer caso fue esclarecido por personal de la División Investigaciones Comunales 9, cuando una persona denunció que le arrebataron el celular mientras viajaba en un colectivo de la línea 80.

El hecho ocurrió a la altura de General Paz al 10400, cuando un ladrón tomó su teléfono y huyó, mientras otros tres lo obstruían para impedirle que lo persiguiera.

Minutos después, la víctima reconoció al grupo en la colectora baja mientras manipulaban un celular. Ante esta situación y tras dar aviso a los agentes, los cuatro imputados fueron identificados y detenidos.

El segundo procedimiento también fue realizado por la misma división, en el mismo lugar, y ocurrió cuando los efectivos observaron a un hombre que subió a un colectivo por la puerta del medio y le arrebató el celular a un pasajero.

El delincuente intentó fugarse, pero fue interceptado a pocos metros gracias al rápido accionar, arrojando durante la huida arrojó un celular que finalmente fue recuperado por el personal policial.

En ambos casos intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 33, Secretaría Nº 170 que labró actuaciones por robo en grado de tentativa.

