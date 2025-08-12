Arranca el Tango BA, en el Teatro Colón, recordando a Aníbal Troilo

El Teatro Colón se convertirá este miércoles 13 de agosto en el escenario de apertura de Tango BA Festival y Mundial 2025, con un concierto especial dedicado a Aníbal Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires. A medio siglo de su partida, el homenaje evocará el único recital que brindó en este mismo teatro en 1972, y celebrará su legado con un repertorio inolvidable.

La función estará a cargo de la Orquesta Típica Pichuco, integrada por músicos de distintas generaciones, entre ellos Manuel Quiroga, Bruno Franco, Emanuel Teper, Carlos Morbidoni, Dalila Álvarez, Pedro Pablo Pedrozo, Guillermo Rubino y Pablo Farhat (violines); Gustavo Barahona e Ignacio Porjolovsky (violas); Martín Baldi y Bruno Bragato (chelos); Lautaro Muñoz (contrabajo); Adrián Enriquez (piano), y Ramiro Boero, Nicolás Ledesma, Yuki Okumura, Lucas Pantarotto y Nicolás Velázquez (bandoneones).

Como invitado especial, participará José “Pepe” Colángelo, último pianista de Troilo y partícipe de aquella histórica velada, quien presentará el estreno absoluto de Pichuco en las estrellas de la esquina, un tango compuesto en homenaje a su maestro.

Durante la gala sonarán clásicos como Danzarín, Mañanitas de Montmartre, Milonguero triste, Quejas de bandoneón, La cumparsita y Responso, en una puesta que invitará a revivir el espíritu “troileano”.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Tango BA Festival y Mundial es el mayor encuentro internacional del género y una plataforma central para proyectar el tango al mundo. La presentación artística en el Colón marca el lanzamiento de su edición 2025. Más información en tangoba.org.

