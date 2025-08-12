Más servicios en tu Barrio, en Villa Devoto y Almagro

Con la finalidad de brindar respuestas concretas a los vecinos, el Gobierno de la Ciudad continúa desplegando sus oficinas móviles por distintos rincones porteños con el programa Más servicios en tu barrio. Las oficinas móviles se instalan en clubes y espacios cerrados, permitiendo a los vecinos realizar trámites y acceder a servicios esenciales sin necesidad de alejarse de sus hogares.

El operativo ofrece la posibilidad de realizar distintas gestiones, desde la renovación del DNI y el pasaporte a la solicitud de subsidios, trámites vinculados a AGIP o al portal MiBA, la castración de animales o el acceso a los servicios de atención odontológica y oftalmológica, entre otros.

Esta semana, el despliegue tendrá una presencia reducida debido al feriado del 17 de agosto, que se adelanta al viernes, y se desarrollará entre el martes 12 y el jueves 14, cada día de 9 a 14 horas. El martes y el miércoles, los stands se instalarán en el Club Unión Devoto Social Allende, ubicado en la calle Melincué 4656 en Villa Devoto, y el jueves en la Plazoleta Paseo de la Victoria, en Av. Hipólito Yrigoyen 4451, en Almagro.

Entre los servicios destacados, se realizarán controles oftalmológicos el martes y el jueves, y se ofrecerá atención odontológica el miércoles. También habrá acceso diario a vacunación antigripal y contra el COVID, con cupos limitados por orden de llegada.

En la jornada del martes se realizarán castraciones de animales, exclusivamente con turno previo, y se ofrecerá vacunación antirrábica (también disponible el jueves), sin turno previo. En esos mismos días se podrán realizar, además, consultas de veterinaria preventiva como ser desparasitaciones, tratamientos con sarna y detección de zoonosis.

El programa cuenta con la presencia de organismos de la Ciudad como el Registro Civil, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ministerio de Salud y el Ministerio Público Fiscal, entre otros. Además, hay una isla digital donde los vecinos pueden realizar trámites online, como solicitar turnos para obtener o renovar la licencia de conducir.

El calendario de operativos de Más servicios en tu barrio se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

