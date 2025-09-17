Rodeado por una multitud, Diputados rechazó los vetos al Garrahan y las universidades

Con el Congreso rodeado por una verdadera marea humana, la Cámara de Diputados rechazó los vetos a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario.

La votación para rechazar el veto a la emergencia pediátrica, sumó 181 votos; para mantener el veto, fueron 60 de La Libertad Avanza y escasos aliados.

La segunda votación, sobre el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario, redondeó 174 votos a favor y 67 en contra.

Varios diputados allegados al oficialismo se ausentaron: el entrerriano Francisco Morchio, aliado a Rogelio Frigerio; los dos mendocinos que se referencian con Alfredo Cornejo, Pamela Verasay y Lisandro Nieri; y un alfil del gobernador de Chaco –Leandro Zdero-, el diputado Gerardo Cipolini.

Ambas leyes deberán pasar ahora por el Senado, donde el oficialismo no cuenta con senadores suficientes para dar batalla.

La sesión arrancó con Miguel Angel Pichetto pidiendo que se vote sin debate. “Hay que resolver con la mayor celeridad posible el tratamiento de ambas insistencias. Cada uno tiene una posición ya definida“, dijo el legislador. Pero la sesión siguió, aunque con tiempos acotados, según lo acordado entre los bloques.

FRAGMENTOS DEL DEBATE

“Lo que no puede haber es insensibilidad total ni corrupción, en medio de un ajuste” (Juan Manuel López, Coalición Cívica).

“Vamos a votar por Argentina, por los jóvenes, por los niños, por los docentes y no docentes, por la universidad argentina, que es la mejor herramienta que construimos en este país para el progreso y la igualdad” (Danya Tavella, Democracia).

“Es un intento de desestabilización orquestado desde San José 1111 -en alusión a Cristina Kirchner- para que vuelva el tren fantasma” (Silvana Giúdici, PRO).

“Hay derechos que se vulneran. Nosotros tenemos que defender a las personas con discapacidad, a los jubilados, a la comunidad universitaria que perdieron a través de la aplicación de esta motosierra salvaje” (Germán Martínez, UxP).

“Estamos siendo gobernados por gente con pensamiento medieval” (Facundo Manes, Democracia para siempre).

Relacionado