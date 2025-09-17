17 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

17-campagnoli

“Si no hay salud pública, no hay libertad”

La Bocina 17 de septiembre de 2025
17-no al veto

Rodeado por una multitud, Diputados rechazó los vetos al Garrahan y las universidades

La Bocina 17 de septiembre de 2025
29-garrahan

Oficial: la plata del Hospital Garrahan, fue a fondos de inversión

La Bocina 17 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

17-campagnoli

“Si no hay salud pública, no hay libertad”

La Bocina 17 de septiembre de 2025
17-de loredo

De Loredo no pudo evitar la “maratón derrotista”

La Bocina 17 de septiembre de 2025
17-no al veto

Rodeado por una multitud, Diputados rechazó los vetos al Garrahan y las universidades

La Bocina 17 de septiembre de 2025
17-falsos bomberos

Desbarataron una organización de falsos bomberos

La Bocina 17 de septiembre de 2025