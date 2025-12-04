Se inauguró BiblioSubte: prestan libros, para leer durante el viaje

Desde este mes, el Subte suma un nuevo punto de acceso a la lectura: una biblioteca pública y gratuita ubicada en la estación Plaza de Mayo de la Línea A, con más de 150 títulos disponibles para que los usuarios puedan llevarse libros en préstamo.

Subterráneos de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad inauguraron BiblioSubte, el primer espacio de la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad instalado dentro del Subte. Concebido para acercar la lectura a los tiempos de viaje, este nuevo punto de préstamo funciona en la estación Plaza de Mayo de la Línea A y pone a disposición de los usuarios un catálogo de más de 150 títulos para llevar y disfrutar tanto en el recorrido como en casa.

quedó habilitada la de lunes a viernes de 9 a 20 h. Los socios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad pueden consultar y retirar hasta tres libros por mes, disponibles a través del catálogo centralizado. La devolución de los libros puede realizarse a través del buzón disponible durante la semana y los fines de semana en el espacio.

BiblioSubte propone una nueva experiencia de viaje, invitando a los usuarios a subirse al placer de la lectura. A través de esta iniciativa, los pasajeros encontrarán un nuevo recorrido para llegar a casa: donde acercarse a historias, conocer culturas, modos de pensar y de ser, a través de autores locales e internacionales.

Algunas de las acciones ya realizadas en la red de subtes durante este año fueron el “Vagón de lectores”, una convocatoria impulsada por la booktuber Cecilia Bona para que los usuarios se acerquen a compartir un viaje en subte leyendo, y las sueltas de libros, para promover el hábito de la lectura.

Quienes aún no son socios de la Red y desean utilizar este servicio, el procedimiento para asociarse es muy sencillo. Solamente deben completar el formulario virtual. Una vez finalizado este paso se recibe un correo electrónico de confirmación para comenzar a utilizar los servicios de las bibliotecas.

