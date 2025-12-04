4 de diciembre de 2025

Se inauguró BiblioSubte: prestan libros, para leer durante el viaje

La Bocina 4 de diciembre de 2025
Expo Empleo Barrial, para personas con discapacidad

La Bocina 2 de diciembre de 2025
En diciembre vuelve a aumentar el transporte: 4,3% en CABA, 14,3% en PBA

La Bocina 30 de noviembre de 2025

Marchas y contramarchas, alrededor del plan para reemplazar el Premetro por Trambús

La Bocina 4 de diciembre de 2025
Detectan camioneta robada, gracias al anillo digital: un detenido

La Bocina 3 de diciembre de 2025
“Sin vacunas, y el vaciamiento del Estado: más hospitalizaciones y muertes”

La Bocina 3 de diciembre de 2025