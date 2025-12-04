4 de diciembre de 2025

“Sin vacunas, y el vaciamiento del Estado: más hospitalizaciones y muertes”

La Bocina 3 de diciembre de 2025
Organizaciones sociales marchan contra los recortes a la AUH

La Bocina 2 de diciembre de 2025
¿La economía crece, o es otro mito urbano?

La Bocina 1 de diciembre de 2025

Macri reclamó a Santilli por deuda del gobierno nacional con CABA, y la autonomía

La Bocina 4 de diciembre de 2025
Marchas y contramarchas, alrededor del plan para reemplazar el Premetro por Trambús

La Bocina 4 de diciembre de 2025
Se inauguró BiblioSubte: prestan libros, para leer durante el viaje

La Bocina 4 de diciembre de 2025
Detectan camioneta robada, gracias al anillo digital: un detenido

La Bocina 3 de diciembre de 2025