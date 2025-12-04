Macri reclamó a Santilli por deuda del gobierno nacional con CABA, y la autonomía

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada. Le reclamó al gobierno nacional la deuda por la coparticipación, y pidió resolver temas de autonomía.

En la reunión participaron acompañando a Macri, Gabriel Sánchez Zinny, y su titular de Hacienda, Gustavo Arengo. Santilli fue secundado por Manuel Adorni y Pilar Ramírez, la referente local de LLA.

Según el jefe de gobierno, “fue una buena reunión“. El Diario Ar cuenta que el temario estuvo atravesado por dos discusiones sensibles: el respaldo al Presupuesto 2026, que el Gobierno buscará aprobar en extraordinarias desde el 10 de diciembre, y la demorada transferencia de los fondos coparticipables que Nación adeuda a la Ciudad.

La administración porteña volvió a insistir en la restitución del porcentaje histórico y en un mecanismo de pagos semanales que cumpla con el fallo de la Corte Suprema. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones ya habían retomado el diálogo el martes, sin avances concretos, tras la foto entre Macri y Luis Caputo por la deuda que CABA calcula en unos $274.000 millones.

