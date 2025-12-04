“Un mundo en clave de Quino”: muestra en la Casa de la Cultura

80 años de la ONU, un mundo en clave Quino. En el marco del 80º aniversario de las Naciones Unidas, esta muestra pone en diálogo el legado de Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino) con los valores universales promovidos por la ONU y la mirada creativa de nuevas generaciones. A través del humor, la lucidez y la sensibilidad que distinguen su obra, la exposición invita a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad ciudadana, la cooperación internacional y el compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos. La muestra incluye también los dibujos seleccionados de la convocatoria infanto-juvenil “Quino inspira, vos creás”. Del sábado 6 al viernes 12; de lunes a viernes de 9 a 19 h y los sábados de 10 a 14 h en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Entrada sin costo.

