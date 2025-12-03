Detectan camioneta robada, gracias al anillo digital: un detenido

El Anillo Digital detectó en la avenida General Paz, a la altura de Villa Lugano, el paso de una camioneta Toyota Hilux gris que tenía un pedido de secuestro por robo de la Comisaría Vecinal 11 B.

En consecuencia, oficiales de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad iniciaron un seguimiento y al ordenar la detención de la marcha, el conductor hizo caso omiso, gestándose una persecución que terminó en la colectora de la General Paz y Ramón Falcón, donde la camioneta chocó contra un Fiat Siena y dos móviles policiales.

Los oficiales detuvieron al conductor, de 24 años que fue atendido por el SAME y trasladado al hospital Vélez Sarsfield, con consigna policial.

Al ser identificado, se verificó que este sujeto tenía antecedentes por hurto y por robo en poblado y en banda.

El conductor del Siena fue atendida en el lugar por el SAME, mientras que dos policías que también resultaron con traumatismos fueron derivados a los hospitales Santojanni y Grierson.

Fuente: Policía de la Ciudad

