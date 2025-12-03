4 de diciembre de 2025

30-control vehicular

Operativo anti picadas en la Comuna 9, con 21 vehículos retenidos

La Bocina 1 de diciembre de 2025
Reforma integral de la Plaza de los Mataderos, en la Comuna 9

La Bocina 28 de noviembre de 2025
22-isadora

Jornada por la Memoria en la Plaza de Isidora

La Bocina 26 de noviembre de 2025

21-premetro

Marchas y contramarchas, alrededor del plan para reemplazar el Premetro por Trambús

La Bocina 4 de diciembre de 2025
04-bibliosubte

Se inauguró BiblioSubte: prestan libros, para leer durante el viaje

La Bocina 4 de diciembre de 2025
03-camioneta

Detectan camioneta robada, gracias al anillo digital: un detenido

La Bocina 3 de diciembre de 2025
22-vacunarse

“Sin vacunas, y el vaciamiento del Estado: más hospitalizaciones y muertes”

La Bocina 3 de diciembre de 2025