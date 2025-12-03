“Sin vacunas, y el vaciamiento del Estado: más hospitalizaciones y muertes”

En medio de una fuerte caída en los porcentajes de vacunación y una nueva ola de discursos antivacunas, el licenciado sanitarista y emergentólogo Eduardo Arellano advirtió que este tipo de prácticas, sumada a la falta de recursos médicos y estatales, “se traduce en hospitalizaciones y muertes”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el experto indicó: “Los discursos antivacunas confunden a los padres y genera que vayan menos a los centros de salud, pero el impacto no debería ser tal, si desde el Estado, o bien los trabajadores de la salud, se impulsarían campañas, programas de concientización o publicidades en los medios”.

Con un importante aumento en enfermedades que ya no estaban en tela de discusión, Arellano consideró que si esos “tres pilares existieran”, el discurso de negacionismo científico “tendría menos impacto”.

Sin embargo, el profesional insistió: “No hay campañas desde el Estado. Todo lo que era territorial, como camiones sanitarios, y programas como ‘El Estado en tu barrio’, se desecharon, así como, en el Ministerio de Salud de Nación, el área de inmunización está totalmente vaciado y eso genera que tengamos una cobertura de hasta el 50%, lo que se traduce en hospitalizaciones y muertes”.

¿Qué opinás sobre el encuentro que organizó la diputada Marilú Quiroz bajo el lema “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”?

Eduardo Arellano: Como profesional de la salud, me da vergüenza ajena porque no se basa en ningún estudio epidemiológico, ni nada científico, sino en opiniones de personas que tienen una creencia. Para ver el grado de locura que tiene esta gente, la diputada cuestionó el efecto nocivo de las vacunas, cuando se podía ver muy claramente un tratamiento de Botox en su rostro. Creo que es mucho más nocivo que cualquier tipo de vacuna, la toxina botulínica para evitar arrugas, que era lo que tenía en la cara, ante una vacuna que le salva la vida a millones de niños.

En un enfoque distinto, Arellano sostuvo: “Las vacunas salvan vidas, evitan hospitalizaciones y complicaciones de enfermedades que estaban erradicadas o controladas. Ante la duda, simplemente hay que mirar, por ejemplo, un sachet de leche, y podemos saber cuáles son las vacunas que le tocan a nuestros hijos”.

NA – ¿Qué le dirías a los padres que hoy desconfían de las vacunas?

EA – Que las vacunas salvan millones de vidas en todo el mundo. Junto al agua potable y a las cloacas, on las mejores medidas sanitarias en la historia porque evitan complicaciones de enfermedades graves para los niños como neumonía y meningitis. Es una forma de salvarles la vida.LbX2Lw

NA – ¿Cuáles son los momentos indicados para vacunar?

EA – Hay tres momentos para vacunar. En la etapa de la primera infancia, cuando son bebés hasta los 18 meses, en el ingreso escolar a los 5 o 6 años, 11 años es otro momento, al principio de la adolescencia, en el embarazo y adultos mayores.

Camila Hassan – Agencia Noticias Argentinas

